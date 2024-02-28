В МИД Британии назвали поддержку Украины в войне с РФ самым большим испытанием поколения

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный министр в министерстве иностранных дел Великобритании Эндрю Митчел, пишет The Guardian.

Митчел напомнил, что за последние месяцы российский диктатор Владимир Путин отправил около 50 000 молодых россиян насмерть, чтобы взять Авдеевку. Поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы он в конце концов потерпел поражение.

"Это много говорит об этом неоимпериалистическом хулигане, который все еще упорно продолжает, несмотря на цену для Украины и его собственного народа. Мы должны и сделаем все возможное, чтобы он потерпел поражение, потому что это самое большое испытание для нашего поколения", - сказал Митчелл.

По его словам, уже на встрече министров иностранных дел G20 было ясно, что иллюзий по поводу того, что делает Россия, не осталось. Тогда же ООН и Великобритания подчеркнули, насколько опасны действия Путина для всего мира. Поэтому ЕС согласовал многолетний пакет финансирования в размере 50 миллиардов евро для Украины, а Германия удвоила свою военную помощь.

"И мы можем сделать еще больше. Это означает, что мы используем санкции, чтобы остановить бизнес, финансирующий военную машину Путина, и привлекаем другие страны делать то же. Использовать все законные пути для использования подсанкционных российских активов в странах G7 для поддержки Украины и работать с партнерами для достижения этой цели", – подчеркнул он.

Заявления британского командования об Украине

Напомним, начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Украина будет испытывать нехватку боеприпасов еще несколько месяцев, пока Запад не предпримет дальнейшие шаги по поддержке.

Он предположил, что Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление до конца лета, а вероятнее всего, это может произойти уже в следующем году.

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