"За справедливість": прихильники Навального анонсували нові мітинги

В Російській Федерації анонсували нові акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Вони заплановані на неділю, 31 січня.

Про це заявив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков в Twitter.

31 січня, 12:00. Всі міста Росії. За свободу для Навального. За свободу для всіх. За справедливість. Всі подробиці сьогодні пізніше", - написав він.

За його словами, протести в підтримку Навального відбутися 31 січня тому що 2 лютого відбудеться судове засідання по справі Навального.

"Чому в неділю, 31 січня? Тому що 2 лютого в Олексія суд. Ближче до суду - могутніше прозвучить наша вимога. А в Москві, звичайно, і 2 лютого в суд треба приходити", - написав Вовків.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох містах Росії пройшли масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.

У центрі Москви сталися сутички учасників акцій протесту на підтримку Олексія Навального і поліції.

При цьому на суботніх протестах у Росії затримали понад 3,7 тисячі учасників. Найбільше затриманих зафіксували в Москві.