"За крісло не тримаюсь": генпрокурор назвала умови своєї відставки

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не тримається за своє крісло і готова піти у відставку. Однак для цього, за її словами, мають бути вагомі підстави.

Про це йшлося в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

Так, у відповідь на питання РБК-Україна, чи готова генпрокурор подати у відставку у разі провалу справи щодо можливої державної зради нардепа Віктора Медведчука, вона сказала, що для цього мають бути зрозумілі підстави.

"Я прийшла в це крісло не триматися за нього, а зробити максимально і чесно... Для цього мають бути абсолютно зрозумілі підстави", - сказала генпрокурор.

Вона виключила, що подасть у відставку, якщо справа Медведчука провалиться в суді.

"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, бо, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна рада так вирішить - це буде їх рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу чи нечесно", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора говорили минулого року. Однак в Офісі президента заявляли, що підстав для відставки Венедіктової не бачать.

Додамо, сьогодні у відставку подали міністри інфраструктури та розвитку економіки.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



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