"За Бучу". В Донецке подожгли авто местного гауляйтера (видео)

Во временно оккупированном Донецке продолжаются акции неповиновения оккупантам. На этот раз подожгли автомобиль одного из местных гауляйтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На этот раз подожгли автомобиль одного из представителей оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, врагу не только уничтожили авто, но и оставили надпись "за Бучу", чтобы "избежать двойной трактовки акции".