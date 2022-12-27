RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"За Бучу". В Донецке подожгли авто местного гауляйтера (видео)

Фото: в Донецке подожгли авто местного гауляйтера (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Донецке продолжаются акции неповиновения оккупантам. На этот раз подожгли автомобиль одного из местных гауляйтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На этот раз подожгли автомобиль одного из представителей оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, врагу не только уничтожили авто, но и оставили надпись "за Бучу", чтобы "избежать двойной трактовки акции".

Как сообщалось, оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской форме. Причиной недавних убийств трех мобилизованных солдат в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк