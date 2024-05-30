Прогноз погоды на лето 2024: ждать ли украинцам сильной жары

Каким будет лето этого года

"Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, температура воздуха в Украине летом ожидается на 1-2 градуса теплее обычного. Самые сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны", - заявила Балабух.

По ее словам, существенные и длительные понижения температуры воздуха маловероятны. Высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на юге и юго-востоке страны. В этих же регионах и центральных областях страны возможен и дефицит осадков.

"При усилении циклонической деятельности над Европой, в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы, что обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образование локальных гроз, ливней, града, шквала", - рассказала метеоролог.

Добавим также, что в целом по всему миру идет тенденция повышения температуры воздуха. Всемирная метеорологическая организация признала 2023-й самым жарким годом за все годы наблюдения.

Какая будет погода в июне

Ранее Укргидрометцентр уже давал краткий прогноз погоды на первый месяц лета, подробные прогнозы синоптики составляют не больше чем на месяц вперед.

Средняя температура в июне ожидается 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

Добавим, что в Киеве в первый месяц лета будет солнечно с переменной облачностью, температура будет держаться в пределах 25 градусов, сильных дождей не прогнозируют.

Прогноз погоды на июнь в Киеве (скриншот сайта meteoprog.com)