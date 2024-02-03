ua en ru
Сб, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появилось видео момента взрыва на НПЗ "Лукойл" в Волгограде

Волгоград, Суббота 03 февраля 2024 11:03
UA EN RU
Появилось видео момента взрыва на НПЗ "Лукойл" в Волгограде Фото: появилось видео момента взрыва на НПЗ "Лукойл" в Волгограде (t.me/newsv1)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгограда. Пропагандистские СМИ показали видео момента взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Автор видео утверждает, что кадры были сняты в поселке Малые Чапурники Светлоярского района, в пяти километрах от завода "Лукойл", где произошел взрыв.

В сети пишут, что дроны атаковали "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". После взрывов там вспыхнул пожар.

Этот НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн.

Что произошло

В ночь на 3 февраля россияне заявили об атаке дронов в Белгородской и Волгоградской областях. В частности, в Волгограде взрывы прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Пропагандистские СМИ утверждают, что НПЗ атаковали беспилотники, после чего вспыхнул пожар. Информации о погибших и пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Пожар Взрыв Атака дронов
NEWS
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва