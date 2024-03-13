ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились спутниковые снимки с приграничья РФ, куда зашли российские добровольцы

Белгород, Среда 13 марта 2024 14:24
UA EN RU
Появились спутниковые снимки с приграничья РФ, куда зашли российские добровольцы Фото: появились спутниковые снимки из приграничья РФ, куда зашли добровольцы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские добровольцы 12 марта прорвали границу с Россией в районе населенного пункта Нехотеевка. Появились спутниковые снимки с приграничья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщали бойцы добровольческих формирований, они вошли на территорию РФ в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области.

Появились спутниковые снимки с приграничья РФ, куда зашли российские добровольцы

скриншот google.com/maps

Министерство обороны РФ публиковало кадры из якобы Нехотеевки, где, по словам россиян, на украинской стороне пограничной зоны был поврежден танк.

На опубликованных СМИ спутниковые снимки зафиксированы следы боев. Можно увидеть дым и выгоревшие зоны.

Что этому предшествовало

Вчера, 12 марта, "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, обвинив в этом Украину.

Сегодня, 13 марта, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Детальнее о том, как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины Белгород
NEWS
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина