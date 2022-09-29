Появилась актуальная карта боевых действий в Украине от разведки Британии

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 29 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
Судя по карте, спорными территориями остаются территории в районе Запорожья, Николаева, Кривого Рога. Украинские военные ведут наступательные действия в районе Изюма Харьковской области и Лимана Донецкой области.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 430 военных РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 58 580 военнослужащих.
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