Появилась петиция о введении санкций против Порошенко: подробности

Авторы петиции отмечают, что "деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны".

В частности, основаниями для санкций против Порошенко авторы петиции называют его участие в создании Партии регионов, работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями Русской православной церкви и бизнес, который платил налоги в РФ даже после начала войны.

"Данные свидетельствуют о стабильном торговом сотрудничестве Петра Порошенко через принадлежащие ему компании с российскими партнерами даже в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Получение, в результате такой деятельности доходов, а также уплата налогов указывает на причастность Петра Порошенко к финансированию российской армии через деятельность своих компаний. Только одна Липецкая кондитерская фабрика, которая продолжала деятельность в РФ до 2017 года, уплатила 8,8 млн долларов налогов в бюджет РФ. Это может быть основанием для применения санкций по Закону Украины "О санкциях", - отмечается в петиции.

Кроме того, в тексте отмечается роль Порошенко в процессе ратификации Харьковских соглашений, которые привели к ослаблению обороноспособности страны и аннексии Крыма. Обращение также акцентирует внимание на его действиях в контексте Минских соглашений, которые создали риски для суверенитета Украины. Вспоминают лидеру "Европейской солидарности" и финансирование ЛДНР на 1,5 млрд гривен и завладение вместе с Медведчуком нефтепродуктопроводом в интересах РФ.

"Петр Порошенко, находясь в то время на посту президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были разорваны. А потом по требованию представителей рф организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий. Фамилия Порошенко фигурирует в уголовном производстве о завладении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", что стало выгодным для РФ", - отмечают авторы петиции.

Также по словам автора петиции, Порошенко интенсивно поддерживал деятельность представительства русской церкви в Украине.

"Учитывая существующие факты и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, совершение Порошенко ряда действий, направленных на подрыв суверенитета Украины и содействие вооруженной агрессии РФ против Украины прошу принять меры для предотвращения дальнейшей деятельности, которая может вредить интересам Украины и внести предложение в Совет национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных санкций к Петру Порошенко", - резюмируется в петиции.