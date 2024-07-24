"С возрастом накапливается больше мутаций". Когда мужчинам лучше всего заводить детей

Есть ли у мужчин возрастные ограничения: когда следует заводить детей

По словам эксперта, конкретных возрастных ограничений для мужчин относительно того, когда лучше всего заводить ребенка - нет.

"У женщин яйцеклетки закладываются еще до рождения и они никак там не делятся. У мужчин предшественники сперматозоидов размножаются всю их жизнь", - уточнила она.

Специалист добавила, что в течение жизни эти предшественники сперматозоидов могут поделиться 200-300 раз. Однако при каждом таком разделении скапливаются "небольшие ошибки".

"Если 200 раз книгу переписать от руки, то мы будем делать какие-то ошибки... Биологические системы, обеспечивающие такую же переписку ДНК, тоже ошибаются. Выходит, что с возрастом в них накапливается больше мутаций. Возможно, они не будут влиять на развитие эмбриона и беременность. Но они немного изменяют их генетическую информацию", - пояснила Малюта.

Она отметила, что в репродуктологии к возрасту мужчины специалисты менее придирчивы, чем к возрасту женщины, ведь "развитие на первых моментах жизни эмбриона зависит все-таки от яйцеклетки в основном".

"Если у мужчины не было эндемического паротита "свинки", травм ткани, отвечающей за сперматогенез, он ведет здоровый образ жизни - у него количество, концентрация и подвижность сперматозоидов даже в 60 лет будет хорошая", - подытожила специалист.

Когда лучше всего беременеть: существует ли "идеальный" возраст

Самый лучший и богатый запас яйцеклеток у большинства женщин - до 35 лет.

"Они еще хорошего генетического качества, организм моложе, ему легче выносить ребенка", - отметила Малюта.

В то же время, по ее словам, сохраняются яйцеклетки у многих женщин до 40 лет.

"Можно забеременеть, если подготовить женщину, и в процессе менопаузы", - добавила эмбриолог.

Исходя из этого, утверждение, что лучше всего беременеть до 35 лет, является рекомендацией (а не законом).

Если рожать ребенка до 35 лет человек не планирует, можно заморозить яйцеклетки (например, в 25 лет) и использовать их позже.

"Это идеальный вариант. Лучше всего замораживать до 30 лет. В этом возрасте много клеток за одну стимуляцию, можно получить 15-20 клеток. Если мы заморозили 20 яйцеклеток в возрасте до 35 лет, вероятность родить ребенка - примерно 80-85%", - поделилась эксперт.

Она добавила, что в ее практике женщин со своими яйцеклетками старше 44 лет не было.

"В этом возрасте нужно очень много яйцеклеток, а их уже трудно получить, ведь их и в яичнике мало, и они худшего качества... Еще есть законодательное ограничение: мы не делаем ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и трансферы эмбрионов женщинам старше 52 лет - по этическим вопросам", - подытожила Малюта.