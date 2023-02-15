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Из-под завалов многоэтажки в Покровске достали погибшего

Фото: из-под завалов многоэтажки в Покровске достали погибшего (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-под завалов многоэтажки в Покровске Донецкой области после ракетного обстрела города в среду, 15 февраля, извлекли тело одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 14:30 спасатели спасли двух человек, из-под завалов изъято тело 1 погибшего мужчины.

"За медицинской помощью обратились 12 раненых человек. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", - добавили в спасательной службе.

Обстрел Покровска

Российские войска сегодня, 15 февраля, обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажный дом. Враг запустил ракеты по городу. Сначала сообщалось о двух раненых.

Затем их количество увеличилось до 12 человек. Одного из пострадавших из-за тяжелого состояния с помощью санавиации отправили на лечение в Днепр.

На данный момент под завалами могут находиться не менее двух человек. Спасательная операция продолжается.

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Покровск