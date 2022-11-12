Соединила Изюм и Купянск. В Харьковской области открыли новую переправу

"Это важный маршрут для обеспечения логистики и военных потребностей на стратегическом направлении", - говорится в сообщении.

Всего в Харьковской области было разрушено 25 мостов в результате агрессии России против Украины.

Дорожники уже возобновили движение на 10 переправах на нескольких автомобильных дорогах.

"Каждый день дорожники возвращают жизнь на деоккупированных территориях. Работники восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также ведут демонтаж искусственного и мостового сооружения", - добавили в госагентстве автодорог.

Отмечается, что всего к работам было привлечено 173 единицы спецтехники и 324 работника, работавших на государственных дорогах: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Н-26 Чугуев – Милово, Т- 21-10 Шевченково - Балаклея - Первомайский - Кегичевка, Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Большой Бурлук, Р-79 Сахновщина - Изюм - Купянск - КПП "Пески".