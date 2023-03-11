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Соединит Украину и Румынию. Дорожники начали устанавливать первый мост от Норвегии

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Киев, Суббота 11 марта 2023 05:35
Соединит Украину и Румынию. Дорожники начали устанавливать первый мост от Норвегии Фото: дорожники монтируют первый мост от Норвегии в Черновицкой области (facebook.com/agency.for.restoration)
Автор: Константин Широкун

В Черновицкой области дорожники начали устанавливать первый мост, который Украине передала Норвегия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Переправа от норвежских партнеров поможет улучшить автомобильное сообщение между Украиной и Румынией. Временный мост установят в селе Глиница на дороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены с подъездом к пункту пропуска "Вадул-Сирет".

Соединит Украину и Румынию. Дорожники начали устанавливать первый мост от НорвегииИмеющийся мост на дороге Т-26-07 признан аварийным. В конце 2021 года переправу демонтировали. Из-за полномасштабного вторжения ремонт сооружения был приостановлен. Из металлических конструкций специалисты скомбинируют 120-метровую переправу. Сегодня начаты подготовительные работы по устройству подходов к временному мосту.

Напомним, ранее Норвегия передала Агентству восстановления 10 временных мостовых конструкций. Первая партия прибыла в Украину 11 января. После того, как отечественные специалисты изучили тонкости монтажа конструкций, Агентство распределило мосты на участки государственных дорог, где нужно срочно улучшить проезд.

Соединит Украину и Румынию. Дорожники начали устанавливать первый мост от Норвегии

Ранее сообщалось, что Украина получила от Норвегии десять мостов стоимостью 30 млн норвежских крон (более 3 млн долларов США).

Также мы писали, что Норвегия также передала Украине более 100 генераторов. Их направят Госпрогранслужбе.

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Норвегия Румыния Граница с Украиной
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