Соединит Украину и Румынию. Дорожники начали устанавливать первый мост от Норвегии
В Черновицкой области дорожники начали устанавливать первый мост, который Украине передала Норвегия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Переправа от норвежских партнеров поможет улучшить автомобильное сообщение между Украиной и Румынией. Временный мост установят в селе Глиница на дороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены с подъездом к пункту пропуска "Вадул-Сирет".
Имеющийся мост на дороге Т-26-07 признан аварийным. В конце 2021 года переправу демонтировали. Из-за полномасштабного вторжения ремонт сооружения был приостановлен. Из металлических конструкций специалисты скомбинируют 120-метровую переправу. Сегодня начаты подготовительные работы по устройству подходов к временному мосту.
Напомним, ранее Норвегия передала Агентству восстановления 10 временных мостовых конструкций. Первая партия прибыла в Украину 11 января. После того, как отечественные специалисты изучили тонкости монтажа конструкций, Агентство распределило мосты на участки государственных дорог, где нужно срочно улучшить проезд.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Норвегии десять мостов стоимостью 30 млн норвежских крон (более 3 млн долларов США).
Также мы писали, что Норвегия также передала Украине более 100 генераторов. Их направят Госпрогранслужбе.
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