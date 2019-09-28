У Південній Кореї число постраждалих при пожежі на судні зросло

Фото: вибух на вантажному судні в Південній Кореї (en.yna.co.kr)

Кількість постраждалих в результаті вибуху зросла до 18

В результаті вибуху на двох вантажних суднах в порту Ульсан в Південній Кореї постраждало 18 людей. Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними представників місцевої влади, під час вибуху постраждали троє моряків, дев'ять службовців порту, які розвантажували судно Bow Dalian, один пожежний і п'ятеро співробітників морської поліції, відповідальних за евакуацію людей. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Південній Кореї в результаті пожежі стався вибух на вантажному судні, де знаходилися 25 моряків. Зазначалося, що ситуація сталася в портовому місті Ульсан на південно-сході країни в 400 кілометрах від Сеула. Судно використовувалося для перевезення нафтопродуктів з Кайманових островів.

Дев'ять моряків отримали опіки поранення. У загальній складності на судні були 25 людей, всі іноземні громадяни. Всі були врятовані, згідно з повідомленням місцевої влади. Вогонь швидко поширився на інше вантажне судно поруч, яке було пришвартовано поруч. На борту перебувала 21 член екіпажу, але вони також були врятовані.