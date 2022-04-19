На південному напрямку ЗСУ відбили масовану атаку і знищили п'ять одиниць техніки

За минулу добу на південному напрямку ЗСУ знищили 28 російських солдатів і 5 одиниць техніки. Також мав місце майже годинний штурм російськими військовими позицій в районі Олександрівки, але без просування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

У Миколаївській області актуальними залишаються загрози ракетних і артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням дозволяється органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

У Херсонській області ворог продовжує психологічний тиск на цивільне населення, також намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по позиціях українських військових і по населених пунктах з мирним населенням.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання відсунулося майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.