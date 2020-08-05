На Південному мосту в Києві обмежать проїзд до кінця вересня

У Києві майже на два місяці частково обмежать проїзд по Південному мосту. Дорожні роботи будуть вестися в крайній правій смузі в бік Наддніпрянського шосе.

Про це повідомили в "Київавтодорі".

Там уточнили, що на Південному мосту починається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.

"Роботи будуть вестися в напрямку Наддніпрянського шосе. Під час робіт рух буде частково обмежено (в крайній правій смузі). Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 1 серпня діють обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.