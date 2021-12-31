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Південна Корея продовжила карантин через COVID після Нового року

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Південна Корея, П'ятниця 31 грудня 2021 10:25
Південна Корея продовжила карантин через COVID після Нового року Фото: у Південній Кореї продовжили карантин (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Південній Кореї ще на два тижні продовжили каранті через спалах коронавірусу. Обмеження діятимуть до 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.

Для населення передбачено обмеження на приватні збори до чотирьох осіб та комендантську годину для ресторанів та кафе. Також продовжили заходи щодо соціального дистанціювання.

Крім того, уряд запровадить обов'язкове надання COVID-перепустки для доступу до універмагів та інших великих торгових закладів.

"Зараз ще рано переконувати себе в тому, що ми подолали кризу. Зокрема, потрібен час, щоб заздалегідь підготуватися до того, як штам "Омікрон" з високим рівнем передачі пошириться в Кореї", - сказав прем'єр-міністр країни Кореї Кім Бу Кюм.

Нагадаємо, 2 грудня у Південній Кореї зафіксували денний рекорд з коронавірусних інфекцій. За добу у країні виявили понад 5 тисяч нових випадків.

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