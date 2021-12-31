Південна Корея продовжила карантин через COVID після Нового року

У Південній Кореї ще на два тижні продовжили каранті через спалах коронавірусу. Обмеження діятимуть до 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald .

Для населення передбачено обмеження на приватні збори до чотирьох осіб та комендантську годину для ресторанів та кафе. Також продовжили заходи щодо соціального дистанціювання.

Крім того, уряд запровадить обов'язкове надання COVID-перепустки для доступу до універмагів та інших великих торгових закладів.

"Зараз ще рано переконувати себе в тому, що ми подолали кризу. Зокрема, потрібен час, щоб заздалегідь підготуватися до того, як штам "Омікрон" з високим рівнем передачі пошириться в Кореї", - сказав прем'єр-міністр країни Кореї Кім Бу Кюм.