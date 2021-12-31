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Южная Корея продлила карантин из-за COVID после Нового года

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Южная Корея, Пятница 31 декабря 2021 10:25
Южная Корея продлила карантин из-за COVID после Нового года Фото: в Южной Корее продлили карантин (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Южной Корее еще на две недели продлили каранти из-за вспышки коронавируса. Ограничения будут действовать до 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Для населения предусмотрены ограницения на частные собрания до четырех человек и комендантский час для ресторанов и кафе. Также продлили меры по социальному дистанцированию.

Кроме того, правительство введет обязательное предоставление COVID-пропуска для доступа в универмаги и другие большие торговые заведения.

"Сейчас еще рано убеждать себя в том, что мы преодолели кризис. В частности, нужно время, чтобы заранее подготовиться к тому, как штамм "Омикрон", с высоким уровнем передачи, распространится в Корее", - сказал премьер-министр страны Ким Бу Кюм.

Напомним, 2 декабря в Южной Корее зафиксировали дневной рекорд по коронавирусным инфекциям. За сутки в стране обнаружили более 5 тысяч новых случаев.

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