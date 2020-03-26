Південна Корея запропонувала відкрити кордони для лікарів та вчених

Президент Південної Кореї Мун Чже Ин під час екстреного саміту "Великої двадцятки" (G20) виступив за відкриття кордонів для осіб, потрібних для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За словами південнокорейського лідера, необхідно зробити можливим відрядження лікарів, вчених та бізнесменів, однак не підриваючи заходів боротьби з поширенням коронавірусу.

"Пропоную знайти шляхи для того, щоб зробити можливими відрядження людей, які є значущими для боротьби з пандемією, таких як вчені, медичні працівники та діячі бізнесу", - заявив він.

Мун Чже Ин закликав світових лідерів вдатися до "експансіоністської макроекономічної політики", вказавши на необхідність створення мережі глобальної фінансової безпеки для боротьби з коронавірусом.

"Життєво важливо, щоб між країнами тривали економічні обміни", - наголосив він.

Президент Південної Кореї додав, що країна готова поділитися з міжнародною спільнотою "успішною моделлю реагування" на спалах коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні для подолання пандемії коронавірусу необхідно 165 млн доларів. ООН планує надати Україні необхідні кошти впродовж наступних 9 місяців.

Як писало РБК-Україна, станом на 26 березня на території України зафіксовано 156 випадків коронавірусу. За останню добу в країні було підтверджено 43 випадки захворювання коронавірусом.