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Південна Корея підтвердила успішні випробування балістичної ракети для підводного човна

Автор: Дмитро Левицький

Південна Корея заявила, що провела успішні випробування балістичної ракети, яку запускають з підводного човна. Південна Корея стала першою неядерною державою, яка розробила таку ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

На випробуваннях балістичної ракети був присутнім президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Запуск ракети відбувся з нового підводного човна

Випробування балістичної ракети відбувалися в то же час, коли військові КНДР проводили випробування власних ракет.

"Володіння балістичною ракетою має важливе значення для забезпечення стримування від всеспрямованих загроз і, як очікується, зіграє ключову роль в створенні потенціалу самооборони і миру на Корейському півострові", - заявили в офісі південнокорейського президента.

Наразі технічні характеристики балістичної ракети не розголошуються, але місцеві ЗМІ повідомляють, що вона отримала кодову назву

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Южная Корея