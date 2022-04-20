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Південна Корея відправила в Україну 20 тонн гуманітарної допомоги

Літак корейських ВПС (Фото: media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Уряд Південної Кореї у вівторок направив в Україну додатково близько 20 тонн гуманітарної допомоги. До складу поставки входять автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ і аптечки, які були відправлені за запитом з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гуманітарної допомоги на суму 30 мільйонів доларів, яку уряд Південної Кореї виділив Україні. Чиновники Південної Кореї активно спілкуються з українськими колегами на предмет необхідного обладнання, яке увійде в наступні партії допомоги.

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