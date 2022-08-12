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"Ювентус" закрив трансфер тріумфатора Ліги Європи

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Турин, П'ятниця 12 серпня 2022 16:04
"Ювентус" закрив трансфер тріумфатора Ліги Європи Фото: Філіп Костіч роздає автографи поруч зі штаб-квартирою "б'янконері" (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Сербії Філіп Костіч змінив франкфуртський "Айнтрахт" на туринський "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний балканець завершив перехід у лави "Старої синьйори". Напередодні він успішно пройшов медогляд у Турині.

Костіч уклав із "Юве" контракт на 4 роки. "Айнтрахт" отримав за свою тепер колишню зірку орієнтовно 12 млн євро. До Італії досвідчений серб перебрався після восьми сезонів у німецькій Бундеслізі, де він також захищав кольори "Гамбурга" та "Штутгарта".

"Айнтрахт" – наразі головна команда в кар'єрі Костіча. У складі франкфуртців хавбек провів 171 матч у всіх турнірах, у яких забив 33 м'ячі та віддав 64 результативні передачі. У сезоні 2021/22 він здобув із "орлами" трофей Ліги Європи.

Костіч став четвертим вагомим трансфером "Юве" цього літа. Раніше туринці підписали Ді Марію і Погба вільними агентами та віддали 41 млн євро за центрбека Бремера.

До слова, раніше ФІФА змінила дату та учасників матчу-відкриття чемпіонату світу в Катарі.

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