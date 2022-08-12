"Ювентус" закрив трансфер тріумфатора Ліги Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

29-річний балканець завершив перехід у лави "Старої синьйори". Напередодні він успішно пройшов медогляд у Турині.

Костіч уклав із "Юве" контракт на 4 роки. "Айнтрахт" отримав за свою тепер колишню зірку орієнтовно 12 млн євро. До Італії досвідчений серб перебрався після восьми сезонів у німецькій Бундеслізі, де він також захищав кольори "Гамбурга" та "Штутгарта".

"Айнтрахт" – наразі головна команда в кар'єрі Костіча. У складі франкфуртців хавбек провів 171 матч у всіх турнірах, у яких забив 33 м'ячі та віддав 64 результативні передачі. У сезоні 2021/22 він здобув із "орлами" трофей Ліги Європи.

Костіч став четвертим вагомим трансфером "Юве" цього літа. Раніше туринці підписали Ді Марію і Погба вільними агентами та віддали 41 млн євро за центрбека Бремера.