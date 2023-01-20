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"Ювентус" лишился 15 очков за финансовые махинации

Фото: "Ювентус" лишился 15 очков за финансовые махинации (juventus.com)
Автор: Артур Родивилов

Футбольный клуб "Ювентус" лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала.

Прокурор просил снять с "Ювентуса" девять очков. По делу проходили и другие клубы, однако суд оправдал их.

Из-за снятия баллов клуб теперь занимает 10-е место в Серии А с 22 очками. "Ювентус" может подать апелляцию на это решение.

"Ювентус" обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Клуб не в первый раз попадает в финансовый скандал. В 2006 году клуб исключили из Серии A.

Тогда было доказано, что "Ювентус" подкупал арбитров - в результате президент клуба Лучано Моджи был пожизненно отстранен от футбола, а "Юве" лишился двух чемпионских титулов.

В 2011 году после ареста нескольких членов Каморры (неаполитанская мафия), появилась информация о более чем 150 договорных матчах, сыгранных в чемпионатах Италии, Испании и странах Южной Америки.

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Ювентус