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"Ювентус" виключив відхід Роналду з клубу цього літа

Автор: Роман Тверденко

Форвард Кріштіану Роналду не піде з "Ювентуса" після завершення поточного сезону. Клуб хоче залишити гравця в команді.

Про це заявив директор "Ювентуса" Фабрісіо Паратичи, повідомляє Football-Italia.

Один з керівників туринського клубу підкреслив, що "Юве" залишається вірним розпочатого проекту, з-за чого також не буде розлучатися з головним тренером Андреа Пірло цього літа.

"У нашому складі є Кріштіану Роналду, найкращий гравець у світі, і ми міцно тримаємося. Клуб не був задоволений попередніми тренерами і були різні причини, через які ми вирішили змінити підхід. І ця ситуація не зміниться ні поразки, ні перемоги в одному матчі. Ми вибрали підхід і будемо його дотримуватися до кінця", - сказав Паратичи.

У неділю "Ювентус" програв вдома "Беневенто" з рахунком 0:1 в рамках чемпіонату Італії. Команда фактично не бореться за чемпіонський титул, але іде в зоні Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше тижня "Ювентус" вилетів з плей-офф Ліги чемпіонів, програвши за сумою двох матчів "Порту".

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