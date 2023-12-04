Юсов о восстановлении российской обороны Крымского моста: Украина ждать не будет

Российские оккупанты пытаются устранить разрушительные последствия недавних штормов в Черном море для оборонных конструкций незаконно построенного Крымского моста. Но Силы обороны не намерены дожидаться, когда захватчики успеют их восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Отвечая на вопрос ведущего о повреждениях ударом стихии барж и заграждений, защищавших путепровод между материковой Россией и территорией временно оккупированного украинского Крыма, спикер отметил, что пострадали и другие оборонные объекты интервентов.

"Речь идет не только о мосте. Также серьезные разрушения получили вражеские защитные сооружения в Севастополе, в Новороссийске в частности", - указал представитель ГУР.

По словам Юсова, оккупанты боятся очередных украинских ударов по объектам, защита которых пострадала после серьезной непогоды.

"Конечно, враг совершенно справедливо опасается, что этим воспользуются украинские Силы безопасности и Обороны. Мы не будем раскрывать все секреты, но их внутренний дедлайн - за две недели устранить неполадки. Понятно, что Украина ждать тоже не будет", - подчеркнул офицер.

Также представитель военной разведки рассказал о влиянии сложных погодных условий на флот захватчиков в акватории Черного моря

"Корабли государства-агрессора не чувствуют себя в безопасности, и часть из них из-за этого сейчас находится на рейде. То есть погода здесь внесла свои коррективы", - сказал Юсов.

Последствия шторма для обороны оккупантов в Крыму

Напомним, с 26 ноября территорию временно оккупированного Крыма накрыла сильная непогода, в море бушевал шторм, который в прессе назвали сильнейшим за последние сто лет. В результате ударов стихии известно о как минимум одной жертве, еще полмиллиона абонентов были обесточены.

Кроме того, волнами были смыты окопы российских захватчиков на побережье в Евпатории. Стихия также снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

1 декабря аналитики обнародовали спутниковые снимки, которые продемонстрировали серьезные повреждения из-за шторма барж, из которых состоит российская оборонная линия Крымского моста.

Кроме того, по данным OSINT-исследователей, из-за стихии пропали боны, установленные для защиты моста от атак надводных дронов возле канала Керчь-Еникале, под Керченским мостом. Они выглядят как заграждения с шипами. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Севастопольской бухте.

Добавим также, что по данным американского Института изучения войны (ISW), шторм в Крыму повлиял и на темп войны, но не прекратил боевые действия полностью.