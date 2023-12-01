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Шторм в Крыму сильно повредил оборону Керченского моста: снимки со спутника

Крым, Пятница 01 декабря 2023 09:35
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Шторм в Крыму сильно повредил оборону Керченского моста: снимки со спутника Фото: шторм в Крыму сильно повредил оборону Керченского моста (wikipedia.jpeg)
Автор: Наталия Гурковская

Баржи, из которых состоит оборонная линия Крымского моста, серьезна повреждена. Причиной тому стал шторм, накрывший полуостров 26 ноября.

Соответствующие спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Согласно опубликованным изображениям, возле моста три баржи затоплены, одна из которых частично Еще две полностью смыты водой.

"Еще одна баржа остается на плаву, но она ни к чему не прикреплена", - уточняет исследователь.

Шторм в Крыму сильно повредил оборону Керченского моста (twitter.com/MT_Anderson)

Последствия шторма в Крыму

Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыла мощная непогода. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Известно, минимум об одной жертве, полмиллиона абонентов остались без света.

В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. Кроме того, стихия смыла не только окопы на побережье в Евпатории, но и снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но не прекратил боевые действия полностью.

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