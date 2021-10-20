Юристи вважають кримінальні переслідування посадових осіб КМДА безпідставними, - Трепак

Такі висновки зробили юристи компанії "Ad Rem Lex" за результатами аналізу публічно відкритої інформації щодо обрання запобіжних заходів стосовно посадових осіб КМДА, яким пред’явлено підозри.

"З колегами з юридичної компанії «Ad Rem Lex» продовжуємо аналізувати літньо-осінній сплеск гіперактивності правоохоронних органів стосовно столичної влади. І, як то кажуть, чим далі в ліс – тим більше дров. Тобто тим більше обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості, аполітичності та законності діяльності органів правопорядку", - наголошує Трепак.

За його словами, з 25 підозр, пред’явлених протягом серпня-вересня, в 11 випадках запобіжні заходи не обиралися взагалі, а у 3 випадках суд відмовив у запобіжному заході. Лише в одному випадку судом було застосовано нічний домашній арешт, а в решті випадків суд обмежився обранням особистого зобов’язання - найменш суворого запобіжного заходу. І це при тому, що правоохоронні органи повідомляли про нібито зловживання на сотні мільйонів і навіть мільярди гривень, підкреслює Трепак.

"Відмова у застосуванні запобіжного заходу означає безпідставність клопотання слідчого/прокурора про застосування запобіжного заходу і може вказувати взагалі на безпідставність кримінального переслідування певної особи, яку досудове слідство "наділило" статусом підозрюваного", - заявляє Віктор Трепак.

Він вважає, що такі судові справи не мають жодної судової перспективи.

"Схоже керівників правоохоронних органів, задіяних на «похід проти Києва", це не дуже турбує. Вочевидь для них наразі головним є процес, який чим далі, тим більше конкретними фактами підтверджує свою упередженість та політичну вмотивованість", - резюмує екс-заступник генпрокурора.

Раніше юристи "Ad Rem Lex" проводили юридичний аудит кримінальних проваджень стосовно представників виконавчої влади та комунальних підприємств Києва. І дійшли висновку, що дії правоохоронних органів стосовно влади Києва більш нагадують демонстративно-показові акції, ніж процесуальні дії, і мають всі ознаки цілеспрямованої акції, координованої "згори".