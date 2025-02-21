Юристы призывают провести аудит НАБУ отечественными аудиторами

Аудит обещали осуществить до января, а в феврале - представить результаты. Но неизвестно, была ли хоть какая-то проверка вообще.

"Уважаемое правительство и ВР, возьмите наконец инициативу в свои руки, проявите волю, измените Закон. Назначьте аудиторов из числа наших сограждан, которые, извините, на одном поле не сядут... с грантовыми организациями и их представителями. И проведите его за весь период деятельности этой "конторки" - НАБУ, с первого дня существования", - отметил он.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию из иностранных специалистов для проведения внешней независимой оценки НАБУ. И только 18 ноября эта комиссия собралась. Впервые за более чем 9 лет существования Бюро.

Комиссия решила ограничиться лишь периодом от назначения текущего директора Бюро (с 6 марта 2023 г.) до 18 ноября 2024 г. Из 9 лет существования НАБУ проверить должны были только последние месяцы его работы, чтобы не признавать коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства Бюро.

В связи с этим юристы требовали провести независимую оценку работы НАБУ за весь период.