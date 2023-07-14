Юристы или искусственный интеллект? Юридический маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ объединяет оба мира в пользу пользователей

Киев, 23 июня 2023 – недавно в Киеве состоялась пресс-конференция от Юридического маркетплейса КОНСУЛЬТАНТ - первого маркетплейса в Украине, который успешно интегрировал искусственный интеллект ChatGPT в свою систему.

Теперь юристы и граждане Украины имеют уникальную возможность получить развернутую юридическую консультацию всего за два клика в мобильном приложении. Важно отметить, что ответы на вопросы пользователей предоставляют не только профессиональные юристы, но и искусственный интеллект.

Благодаря мобильному приложению вы сможете сравнить возможности искусственного интеллекта и профессиональных юристов, получая качественные ответы от обеих сторон. Наш маркетплейс обеспечивает высочайшее качество консультаций, поскольку его основателем является Андрей Приходько - выдающийся практикующий адвокат с 15-летним юридическим стажем, доктор юридических наук и доктор философии. Андрей в течение 12 лет занимал руководящие должности и основал влиятельную украинскую юридическую компанию prikhodko.com.ua. Его достижения признаны лучшим юридическим стартапом в Украине по версии Hill в 2021 году.

В ходе пресс-конференции представители Верховной Рады Украины, Офиса Президента, ученые и высококвалифицированные адвокаты обсуждали потенциал и перспективы развития искусственного интеллекта на юридическом рынке.

Станислав Маляр отметил, что хотя полностью полагаться на искусственный интеллект в работе юриста не стоит, он может стать надежным помощником для наших юристов, в том числе и для государственных служащих, законодателей и других.

Сегодня искусственный интеллект становится более доступным и близким для всех обычных граждан. Уже сейчас он может составлять простые шаблоны документов и отвечать на простые и распространенные юридические вопросы.

В частности, в мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ впервые в Украине стал доступным такой помощник. Важно понимать, что такой шаг пока не создает конкуренции для юристов, но многие из них уже осваивают новые технологии на практике.

Сегодня мы с радостью объявляем о самом масштабном событии 2023 года - "Consultant MEETUP: диджитализация юридического рынка"!

Мы искренне приглашаем всех, кто заинтересован в продвижении своей юридической практики, развитии и внедрении IT-технологий в юридический бизнес, а также в углубление в детали законодательного процесса на диджитализированном юридическом рынке, объединиться вокруг этого захватывающего события.

На Consultant MEETUP наши эксперты поделятся своим опытом и предоставят советы по развитию личного юридического бизнеса в Украине, используя практические кейсы, начиная с эффективного взаимодействия с клиентами и заканчивая внедрением ChatGPT в работу юристов.

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