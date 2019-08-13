Юрист УАФ назвав протокол НАЗК Павелку профанацією боротьби з корупцією

Юрист Асоціації футболу Володимир Тимошенко назвав адмінпротокол Нацагентства по запобіганню корупції (НАЗК) стосовно президента УАФ Андрія Павелка профанацією боротьби з корупцією. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Ділова столиця".

Тимошенко нагадав, що "на тлі спланованої інформаційної атаки протягом останніх півтора років Павелко був об'єктом пильної уваги з боку антикорупційних органів України".

"На підставі фейкових повідомлень про "злочини" і НАБУ, і НАЗК почали ряд перевірок. Протягом року довести підставні звинувачення на адресу Павелка ні детективам бюро, ні співробітникам НАЗК так і не вдалося, що для автора цього повідомлення, а також кожного, хто хоч хвилину приділив аналізу цієї ситуації, досить логічно. Однак, не знайшовши корупції, в НАЗК пішли далі", - написав він.

Так, днями, УАФ отримало лист від керівника Департаменту моніторингу законодавства НАЗК Ірини Мостової.

"Тієї самої, яка раніше в обхід засідання членів НАЗК, направляла до суду абсолютно безпідставні адмінпротоколи на Павелка (жоден з них судами так і не був прийнятий до уваги). На цей раз пані Мостова пише, що Андрій Васильович, нібито порушив антикорупційне законодавство, коли голосував за законопроекти, які необхідно було прийняти напередодні проведення в столиці фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА в червні 2018", - написав Тимошенко.

За його словами, Мостова угледіла в діях президента УАФ так званий "конфлікт інтересів" (суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженням, яка викликає сумніви в об'єктивності дій такої особи).

"Тоді, справді, Україна взяла на себе зобов'язання прийняти ряд законодавчих актів. Всі вони мали на меті забезпечити належне виконання нами, як приймаючою стороною, організаційних заходів (приїзд команд, делегацій УЄФА і т. д.). Без прийняття ВРУ цих актів, фінал у столиці України просто б не відбувся. І цілком логічно, що Павелко, як президент УАФ, голосував за прийняття зазначених законодавчих ініціатив Кабміну. Більш того, він особисто виступав гарантом перед УЄФА виконання Україною досягнутих домовленостей", - пояснив юрист.

"Сьогодні ж, за дивним судження Мостової, Павелко не повинен був підтримувати закони, які дозволили нам взяти і провести на дуже високому рівні фінал ЛЧ УЄФА в Києві, який прикрасив історію столиці та істотно підвищив міжнародний авторитет нашої держави. Інакше - адмінпротокол", - зауважив Тимошенко.

За словами юриста, крім як алогічною профанацією такі дії Мостової він особисто назвати не може.

"Зовні виглядає (по Конфуцію) пошуком чорної кішки в темній кімнаті, особливо якщо кішки немає взагалі. З юридичної точки зору, в діях пані Мостової проглядаються зловживання своїм службовим становищем. І навіть не хочеться думати, що вона це робить на догоду невідомому замовнику", - резюмував він.