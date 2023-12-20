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Юрист назвал главные препятствия для привлечения иностранных инвестиций

Фото: юрист назвал главные препятствия для привлечения иностранных инвестиций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Украине существует ряд важных вызовов, негативно влияющих на привлекательность инвестиционной среды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партнера юридической группы LCF, руководителя практики корпоративного права, М&А и антимонопольного права Сергея Бенедисюка.

Он отметил, что у Украины большой потенциал для привлечения иностранных и внутренних инвестиций. Страна имеет удачное географическое расположение, разветвленную логистическую сеть и развитую инфраструктуру, продвинутую цифровую экономику, высокую инвестиционную доходность, квалифицированную и недорогую рабочую силу.

"Тем не менее существуют существенные недостатки и препятствия, заставляющие иностранных инвесторов дважды подумать, прежде чем инвестировать в Украину", - написал юрист.

Среди этих недостатков он назвал чрезмерное регулирование бизнеса, что значительно увеличивает скорость реализации проектов, коррупцию и валютные ограничения.

Существует ряд важных вызовов, негативно влияющих на привлекательность инвестиционной среды Украины. Среди них бюрократические препятствия, чрезмерная регуляция бизнеса, коррупционная составляющая, нестабильность в правовом регулировании, валютные ограничения. С началом войны эти проблемы не исчезли, при этом дополнительно пополнившись рисками, производными от состояния войны в стране", - подчеркнул юрист.

Юрист отметил, что, несмотря на продолжающийся период военного положения, НБУ постепенно уменьшает количество ограничений и запретов для поэтапного восстановления валютного рынка.

"Безусловно, такой шаг (введение валютных ограничений, - ред.) был и остается вполне оправданным в условиях военного положения. Однако ряд финансовых ограничений и запретов неизбежно усложнили как ведение бизнеса, так и инвестирование в Украину", - пояснил Бенедисюк.

Он также надеется, что совместными усилиями власти, бизнес-сообщества и гражданского общества удастся преодолеть препятствия и создать благоприятную среду для инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 декабря смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан, в частности отменяет все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

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Валютный рынокинвестиции в Украину