Юрист назвав найбільш дискримінаційні норми законопроекту про ФОП

Деякі критерії законопроекту - ніж у спину чесним підприємцям

Из семи критериев трудовых отношений в законопроекте Минсоцполитики наиболее дискриминационными кажутся два критерия из семи, считает юрист-аналитик МЮФ Kinstellar Алексей Бурчевский. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Трудовая повинность: чем предприниматели-"упрощенцы" не угодили Кабмину".

По его мнению, это критерии о периодичности выплат и выполнении работы, похожей на ту, что делают штатные сотрудники.

Как отметил юрист, даже при работе с ФЛП "в белую", когда речь не идет о сокрытии трудовых отношений, большинство предпринимателей, ведущих бизнес с корпоративными клиентами, очень легко могут попасть под оба критерия.

"Это нож в спину честным ФЛП, зарабатывающим деньги реальной предпринимательской деятельностью", - сказал РБК-Украина Бурчевский.

Напомним, Министерство социальной политики обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает дополнить Кодекс законов о труде, прописав в нем семь признаков трудовых отношений и введя понятие о "презумпции наличия трудовых отношений".

В законопроекте перечислены следующие критерии. Во-первых, если человек периодически - два и более раз, получает от другого лица деньги за выполненную работу или услуги. Во-вторых, если предоставляет услугу или делает работу конкретной квалификации по поручению и под контролем лица, в чьих интересах эта работа делается. Третье условие, свидетельствующее о трудовых отношениях, - вознаграждение за работу или услугу является единственным источником дохода человека или составляет более 75% его дохода за последние полгода.

Четвертый критерий трудовых отношений, который предлагает прописать в КЗоТе Минсоцполитики, предусматривает, что работа и услуги предоставляются на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. Если человек выполняет ту же работу что и штатные сотрудники, значит, это тоже можно считать признаком трудовых отношений. Шестое и седьмое условия - если работодатель предоставляет рабочее место, создавая условия труда, а также определяет длительность рабочего времени.

Таким образом, министерство хочет стимулировать работодателей, чтобы они заключали трудовые договоры с каждым, кто де-факто является их сотрудником, но официально не оформлен или предоставляет услуги как физлицо-предприниматель (ФЛП).