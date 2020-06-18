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Юрфак КНУ Шевченка збираються реорганізувати в Інститут права

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 10:36
Юрфак КНУ Шевченка збираються реорганізувати в Інститут права
Фото: КНУ ім. Т.Г.Шевченка

Реорганізація може зірвати вступну кампанію, заплановану на 13 серпня

Ідея реорганізації юридичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка не нова, вирішальним фактором можуть послужити майбутні вибори ректора і декана юридичного факультету восени цього року.

Про це заявив декан юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Іван Гриценко в інтерв'ю "112 каналу".

"Ця ідея не нова. Питання розвитку факультету, його реорганізації викладачі і професура обговорювали і раніше. Зокрема, були пропозиції готувати фахівців не тільки в галузі права, інтелектуальної власності, а також з публічного управління та адміністрування. Практика зарубіжних університетів яскраво свідчить, що саме юридичні факультети та факультети менеджменту краще всього готують фахівців публічного управління та адміністрування. Чому саме зараз, в кінці навчального року, відбувається реорганізація? Думаю, що вирішальним фактором є ті ж майбутні вибори ректора і декана юридичного факультету восени цього року", - заявив він.

Водночас, за даними "112 каналу", на 18 червня керівництвом університету призначено засідання Вченої ради для розгляду питання про створення на базі факультету нового закладу - Інституту права.

Експертне співтовариство вважає реорганізацію - поспішною і неузгодженою з колективом.

Також повідомляється й про можливі проблеми, які спричинять ліквідацію факультету під час вступної кампанії, яка проходить під час пандемії.

"Це (реорганізація, - ред.) може поставити під сумнів вступну кампанію на юрфак 2020 року, яка і так під питанням через Covid-19", - заявив політолог Віктор Таран.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавірусу вступна кампанія на юридичний факультет дійсно була перенесена на 13 серпня.

Реорганізація факультету вимагає отримання нової ліцензії на освітню діяльність, нової сертифікаційної документації на акредитацію та широкого кола інших формальних дій.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України вступна кампаніяуниверситет
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