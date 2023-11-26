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ЮНИСЕФ для прифронтовых районов Украины выделит 450 млн долларов: на что пойдут средства

Фото: ЮНИСЕФ выделит 450 млн долларов для прифронтовых районов (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

ЮНИСЕФ в следующем году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что выделенные средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, часть суммы потратят на обеспечение ноутбуками детей, не имеющих возможности учиться офлайн. Дети из сельских общин освобожденных районов Харьковской и Херсонской областей в 2023 году получили 10 тысяч ноутбуков и теперь могут полноценно учиться.

Среди других важных задач – обустройство школьных укрытий, восстановление водоснабжения и поддержка центров жизнестойкости. В частности, в Харьковской области ЮНИСЕФ помогает реализовать проекты по созданию шести таких центров. Они появятся в Чугуевской, Балаклейской, Песочинской, Кегичевской, Красноградской, Валковской общинах.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали ездить мобильные классы безопасности для детей - как они выглядят и что в них есть.

Также сообщалось, что в украинским школьникам раздадут ноутбуки для учебы. В ЮНИСЕФ рассказали, кто и как может получить компьютеры и сколько можно будет ими пользоваться.

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