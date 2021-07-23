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ЮНЕСКО не включив Великий Бар'єрний риф в список Всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великий Бар'єрний риф в цьому році не ввійде в список об'єктів Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою зникнення. Влада Австралії повинні будуть представити в лютому 2022 року нову доповідь про стан рифа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

На засіданні комітету всесвітньої спадщини під головуванням Китаю делегати проголосували за те, щоб не переводити Великий Бар'єрний риф в категорію "в небезпеці".

"Дозвольте мені щиро подякувати шанованих делегатів за визнання прихильності Австралії справі захисту Великого Бар'єрного рифа", - прокоментував рішення ЮНЕСКО міністр охорони навколишнього середовища Австралії Сюзан Лей.

Комітет попросив Австралію уявити в лютому 2022 року новий доповідь про стан Великого Бар'єрного рифа. Крім того, ЮНЕСКО закликав направити в країну моніторингову місію для вивчення нинішнього стану рифа.

Нагадаємо, раніше в ЮНЕСКО відзначали, що наслідки глобального потепління може відчути і Великий Бар'єрний риф і закликали владу Австралії посилити заходи щодо захисту рифа.

Великий Бар'єрний риф, що тягнеться на 2,3 тисячі кілометрів уздовж північно-східного узбережжя Австралії, потрапив в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1981 році. Після того як в 2017 році ЮНЕСКО вперше підняла питання про загрозу для цього об'єкта.

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