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В ЮНЕСКО спрогнозували глобальний дефіцит води до 2030 року

Автор: Анастасія Рокитна

В найближче десятиріччя людство може зіткнутися з глобальним дефіцитом води. До 2030 року світ може зіткнутися з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%.

Про це йдеться в щорічній доповіді ЮНЕСКО, присвяченій Всесвітньому дню водних ресурсів.

У доповіді говориться, що при цьому ситуація погіршиться за рахунок інших глобальних проблем, зокрема наслідків пандемії.

У світлі нинішньої кризи проблема забезпечення жителів Землі водою для задоволення гігієнічних потреб стає актуальною як ніколи, йдеться в доповіді.

Автори доповіді переконані, що світ докладає недостатньо зусиль для збереження водних ресурсів.

"Вода - це наш найцінніший ресурс, "блакитне золото", до якого більше 2 млрд людей не мають прямого доступу. Вона не тільки необхідна для виживання, але і грає санітарну, соціальну та культурну роль у людських суспільствах", - зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула.

Нагадаємо, в Україні можуть з'явитися нові хвороби через глобальне потепління.

Більш детально про ситуацію в країні йдеться в матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

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