В ЮНЕСКО закликали повернути доступ дівчаткам до шкіл Афганістану

"У цей критичний час необхідно забезпечити дотримання права на освіту для всіх учнів, особливо дівчаток. Не менш важливо, щоб усім вчителям-жінкам було дозволено повернутися в школу для викладання, забезпечуючи безпечне та інклюзивне середовище навчання для дітей в Афганістані", - йдеться в заяві генерального директора організації ООН з освіти і культури (ЮНЕСКО) Одрі Азуле.

Вона висловила глибоку стурбованість у зв'язку з рішенням талібів, які захопили владу в Афганістані, поступово відкрити середні школи тільки для хлопчиків і їх вчителів-чоловіків.

Якщо заборона, про яку таліби оголосили напередодні, буде збережена, то це поставить під сумнів прогрес, досягнутий на всіх рівнях системи освіти Афганістану, зазначили в ЮНЕСКО.

За даними організації, рівень грамотності серед жінок майже подвоївся з 17% до 30%.

Особливо помітний прогрес був досягнутий в області охоплення дівчаток шкільною освітою: число дівчаток, які відвідують початкову школу, збільшилася майже з нуля в 2001 році до 2,5 млн в 2018 році. У 2021 році 4 з 10 учнів початкових шкіл були дівчатками. Число дівчат, які отримують вищу освіту, збільшилася приблизно з 5000 в 2001 році до приблизно 90 000 в 2018 році. Частка вчителів-жінок збільшилася з 27% у 2007 році до 36% у 2018 році.