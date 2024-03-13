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В ЮНЕСКО оценили ущерб научной инфраструктуре Украины

Фото: экономический факультет Харьковского национального университета имени Каразина в Харькове (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вторжение России в феврале 2022 года нанесло серьезный ущерб научным учреждениям Украины, особенно университетам, и ЮНЕСКО подчеркивает необходимость дальнейшей защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

Общая стоимость восстановления государственной научной инфраструктуры Украины в настоящее время составляет более 1,26 млрд долларов. 

"Поскольку ситуация становится все более критической для научного сообщества, мы должны защищать и поддерживать их исследования в Украине", - заявила Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО. 

За последние два года были повреждены или разрушены 1443 здания, относящиеся к 177 учреждениям, причем больше всего пострадали здания в восточной части Харьковской области. Только на ремонт здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове потребуется почти 120 млн долларов.

Кроме того, восстановление или замена поврежденного научного оборудования обойдется в сумму чуть более 45 млн долларов. 

В то время как в отчете ЮНЕСКО приведен структурный ущерб, реальная цена войны с наукой гораздо выше.

Помимо этого в докладе ЮНЕСКО говорится об огромном количестве перемещенных украинских ученых: 4887 человек переехали в другие страны. 

Ущерб Украине от российского вторжения 

Украине понадобится 9 млрд долларов в течение следующих 10 лет, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор. Двухлетняя война с Россией уже нанесла Киеву ущерб более 19,6 млрд долларов в виде доходов от туризма.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения России окружающая среда Украины понесла убытки на сумму 2,2 трлн гривен.

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