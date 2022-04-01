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В ЮНЕСКО стурбовані ситуацією в Україні. Під загрозою десятки культурних об'єктів

Фото: в ЮНЕСКО стурбовані ситуацією в Україні (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

Глава ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що в Україні через російську військову агресію під загрозою знаходяться десятки культурних об'єктів і пам'яток. За її словами, особливо викликає занепокоєння Чернігів, в якому багато унікальних церков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ЮНЕСКО нагадали, що після початку війни дозволили використовувати емблему "Блакитний щит" для позначення культурних об'єктів і пам'ятників.

"Ми дуже стурбовані ситуацією як на гуманітарному, так і на культурному рівні. Спадщина людства знаходиться в небезпеці в Україні", - заявила Азуле.

За попередніми підрахунками культурного агентства ООН, в Україні повністю або частково пошкоджено 29 релігійних об'єктів, 16 історичних будівель, 4 музеї та 4 пам'ятки.

Азуле додала, що написала міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист, в якому нагадала йому, що РФ підписала Конвенцію про захист культурної спадщини під час війни. Однак Москва довго не давала відповідь, а потім заявила, що усвідомлює свої зобов'язання і "прихильна" їм.

Нагадавши, в результаті бойових дій були повністю зруйновані корпуси Харківського національного університету імені Каразіна. ВНЗ перенесуть у безпечне місце.

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Війна Росії проти УкраїниЮНЕСКО