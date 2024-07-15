Юношеская сборная Украины на старте чемпионата Европы: состав, соперники и перспективы

"Сине-желтые" стартуют на турнире 15 июля. Первый соперник – юношеская сборная Северной Ирландии. Старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Сборная Украины U-19 сразится за две путевки в полуфинал соревнований от группы A. Все четыре участника плей-офф завоюют места на ЧМ-2025 среди 20-летних. К ним также присоединится сильнейшая из третьих команд обоих квартетов. В группе B сразятся юношеские команды Дании, Франции, Испании и Турции.

Где смотреть матчи юношеской сборной Украины на Евро-2024

Все поединки юношеской команды на территории Украины вживую покажет "Суспильне Спорт". Трансляции будут доступны по специализированному каналу, онлайн-платформе и региональным телеканалам "Суспильного".

Состав сборной Украины U-19 на Евро-2024.

Тренерский штаб юношеской команды "сине-желтых" во главе с Дмитрием Михайленко взял на чемпионат 22 исполнителя. В финальный список попали 2 вратаря, 7 защитников, 10 полузащитников и 3 нападающих. Крупнейшего представительства в сборной добилось киевское "Динамо" – 4 футболиста. В финальную заявку попали пятеро легионеров из чемпионатов Германии и Англии.

Состав юношеской сборной Украины U-19 на чемпионат Европы-2024 (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Бакус ("Рух"), 12. Крапивцов ("Днепр-1")

Защитники: 2. Дрозд ("Шахтер"), 3. Ермачков ("Вердер"), 4. Дигтярь ("Металлист"), 5. Огарков ("Шахтер"), 14. Михавко ("Динамо"), 20. Гусев ("Динамо"), 21. Мельниченко ("Карпаты")

Полузащитники: 6. Обинайя ("Металлист 1925"), 8. Ващенко ("Александрия"), 10. Маткевич ("Динамо"), 11. Кревсун ("Боруссия" Д), 15. Тутеров ("Сандерленд"), 17 .Гаджиев ("Днепр-1"), 18. Синчук ("Металлист"), 22. Цуканов ("Шахтер")

Нападающие: 7. Шевченко ("Уотфорд"), 9. Пономаренко ("Динамо"), 19. Богданов ("Динамо" Дрезден)

Соперники сборной Украины U-19 на Евро-2024

В течение недели команда Михайленко встретится с тремя соперниками. "Сине-желтые" на групповом этапе соревнований будут противостоять сверстникам из Северной Ирландии, Норвегии и Италии. В 1/2 финала пробьются две лучшие сборные квартета.

На финальном этапе квалификации Украина U-19 одержала три победы в трех поединках. Юные украинцы разобрались с Северной Македонией (2:0), а затем одержали две разгромные победы – над Латвией и Швейцарией (по 3:0). Максимум очков набрала и "Скуадра Адзурра", а скандинавы ограничились семью пунктами. Северная Ирландия U-19 автоматически попала на турнир в статусе хозяина.

Список юношеской сборной Украины на чемпионате Европы-2024:

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19, 15 июля, 21:00

Норвегия U-19 – Украина U-19, 18 июля, 17:30

Украина U-19 – Италия U-19, 21 июля, 21:00

Прогноз букмекеров на выступление юношеской сборной Украины на Евро-2024

В поединке против сборной Северной Ирландии "сине-желтые" стали однозначным фаворитом. Букмекерская контора Favbet выставила на победу украинской команды достаточно скромный коэффициент 1,58. Потенциальный же успех "Зелено-белой армии" оценили баллом 5,90. Даже ничья чуть вероятнее с кэфом 4,40.