Юношеская сборная Украины с дублем форварда "Динамо" одолела Латвию

Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7

Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60, Тутеров, 89

Подопечные Дмитрия Михайленко разобрались с балтийцами, забив три безответных мяча. Статус главного бомбардира команды подтвердил киевское "Динамо" Пономаренко.

На 34-й минуте он слева в атаке получил элегантную передачу Маткевича со своей половины. Форвард протащил мяч в центр и из-под защитника низовым ударом отправил точно в угол. Голкипер латвийской сборной хоть и среагировал, но парировать выстрел не смог.

Удвоить преимущество сборной Украины U-19 удалось после перерыва. На 60-й минуте Пономаренко уверенно развел мяч и голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. Сам он и заработал пенальти, когда Пурс рукой остановил добивание украинского нападающего.

Добил же Латвию U-19 Тутеров. Нападающий, вышедший со скамейки запасных, под занавес встречи увенчал сольный проход по левому флангу классным ударом в дальний угол. Благодаря уверенной победе юношеская сборная Украины сохранила лидерство в группе, набрав 6 пунктов. Столько же в активе Швейцарии U-19, в очном противостоянии с которой "сине-желтые" 26 марта разыграют путевку на Евро-2024.