RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Юношеская сборная Украины с дублем форварда "Динамо" одолела Латвию

Фото: "Сине-желтые" празднуют успех в раздевалке (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 разгромила ровесников из Латвии в элит-раунде квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7

Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60, Тутеров, 89

 

Подопечные Дмитрия Михайленко разобрались с балтийцами, забив три безответных мяча. Статус главного бомбардира команды подтвердил киевское "Динамо" Пономаренко.

На 34-й минуте он слева в атаке получил элегантную передачу Маткевича со своей половины. Форвард протащил мяч в центр и из-под защитника низовым ударом отправил точно в угол. Голкипер латвийской сборной хоть и среагировал, но парировать выстрел не смог.

Удвоить преимущество сборной Украины U-19 удалось после перерыва. На 60-й минуте Пономаренко уверенно развел мяч и голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. Сам он и заработал пенальти, когда Пурс рукой остановил добивание украинского нападающего.

Добил же Латвию U-19 Тутеров. Нападающий, вышедший со скамейки запасных, под занавес встречи увенчал сольный проход по левому флангу классным ударом в дальний угол. Благодаря уверенной победе юношеская сборная Украины сохранила лидерство в группе, набрав 6 пунктов. Столько же в активе Швейцарии U-19, в очном противостоянии с которой "сине-желтые" 26 марта разыграют путевку на Евро-2024.

К слову, ранее сборная Украины победила Боснию в плей-офф за место на Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины