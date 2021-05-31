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У гумориста Олега Філімонова помер 15-річний онук

Автор: Даша Харченко

У гумориста та колишнього кандидата в мери Одеси від партії "Слуга народу" Олега Філімонова помер онук. Йому було 15 років.

Про це Філімонов написав у своєму Facebook.

За його словами, онукові Евану Грігору стало погано під час гри в баскетбол.

"Друзі, у мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні о 19.10 помер мій онук Еван Грігор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", - повідомив Філімонов.

В жовтні 2020 року президентська політсила "Слуга народу" висувала Олега Філімонова в мери Одеси. Що відомо про нього, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Днями у Дніпропетровській області вночі сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинули чотири людини.

Нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув український військовий. Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у його авто.

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