"Юки" подрался с россиянином, хулиган "Торонто" отметил дерби нокаутом: драки вечера НХЛ

В штате Калифорния первая потасовка состоялась в середине второго периода. Защитник "Сент-Луиса" Джастин Фолк решил вступиться за молодого одноклубника Джейка Нейборса, которого в борт грубо отправил хулиган "Сан-Хосе" Люк Канин. Гость льда несколько раз попробовал попасть правой, но форвард "Шаркс" умело избегал этого. А после размена эффектными ударами Канин попытался одолеть сопротивление Фолка бойцовским приемом, но потерпел неудачу, поэтому рефери остановили спарринг.

В третьей же 20-минутке на кулаках сошлись вингеры "Сан-Хосе" Клим Костин и защитник "Блюз" Колтон Парайко. Последний налетел на россиянина в игровом эпизоде, а затем несколько раз изрядно прописал правой. Впрочем, Костин выдержал такое давление канадца украинского происхождения и даже контратаковал. Он тоже выдал несколько неплохих ударов и натянул джерси на голову оппонента. Оба драчуна получили по 5 минут на скамье штрафников.

Зато в провинции Квебек сошлись известные хулиганы – нападающий "Монреаля" Майкл Пеццетта и вингер "Торонто" Райан Ривз. Подтвердил статус дерби для противостояния тафгай "Канадиенс", атаковавший соперника хитом. Сбросили же краги они после вбрасывания. После длительной подготовки первым атаковать попробовал Пеццетта. Однако Ривз оказался готов к такому развитию событий. Он несколько раз попал правой, а затем у борта откровенно "отдубасил" оппонента и бросил на лед.

Наконец в столице Канады в дебюте встречи подрались нападающий "Оттавы" Боконджи Имама и защитник "Нью-Джерси" Кертис Макдермид. Вингер "Сенаторз" имел неосторожность толкнуть оппонента в игровом моменте. Макдермид быстро сбросил шлем соперника и начал неистово избивать Имаму. Спасло этнического конголезца падение обоих хоккеистов на лед арены "Канадиан Тайр Центр". Оба получили 5-минутные штрафы.