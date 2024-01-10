"Юки" с пятым хет-триком в карьере возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачука лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Американец канадско-украинского происхождения сыграл ведущую роль в выездной победе над "Сент-Луисом" (5:1). Он трижды расписался в воротах "Блюз". Хет-трик стал пятым в карьере вингера.
В стартовом периоде команды обменялись шайбами. На гол хозяина льда Шенна "Пантерз" ответили результативным выпадом Стенлунда. Во второй же 20-минутке гости повели в счете, когда Райнхарт в большинстве из центральной зоны воспользовался передачей Ткачука.
Последний стал героем третьего периода. Сначала он в контратаке точно пробил из правой зоны вбрасывания. Затем нападающий подставил клюшку под дальний бросок Форслинга. А на десерт Ткачук отправил шайбу в пустые ворота со своей половины на последней минуте.
В тройку звезд вечера также попали вингер "Торонто" Митч Марнер и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Первый с дублями шайб и ассистов приложился к разгрому "Сан-Хосе" (7:1). Голкипер же парировал 29 ударов и оформил шатаут против "Коламбуса" (5:0).
Все результаты вечера в НХЛ:
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