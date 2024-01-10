RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Юки" с пятым хет-триком в карьере возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Мэттью Ткачук отличился трижды в последние 20 минут поединка (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачука лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Американец канадско-украинского происхождения сыграл ведущую роль в выездной победе над "Сент-Луисом" (5:1). Он трижды расписался в воротах "Блюз". Хет-трик стал пятым в карьере вингера.

В стартовом периоде команды обменялись шайбами. На гол хозяина льда Шенна "Пантерз" ответили результативным выпадом Стенлунда. Во второй же 20-минутке гости повели в счете, когда Райнхарт в большинстве из центральной зоны воспользовался передачей Ткачука.

Последний стал героем третьего периода. Сначала он в контратаке точно пробил из правой зоны вбрасывания. Затем нападающий подставил клюшку под дальний бросок Форслинга. А на десерт Ткачук отправил шайбу в пустые ворота со своей половины на последней минуте.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Торонто" Митч Марнер и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Первый с дублями шайб и ассистов приложился к разгрому "Сан-Хосе" (7:1). Голкипер же парировал 29 ударов и оформил шатаут против "Коламбуса" (5:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей