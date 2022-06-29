На півдні ЗСУ знищили десятки росіян і РСЗВ "Ураган"

Також знищено три одиниці броньованої та п'ять іншої автомобільної техніки, та два склади боєприпасів.

Росіяни атакували парою ударних вертольотів Ка-52 околиці Олександрівки в Херсонській області, у відповідь ЗСУ п'ять разів застосували авіацію, зокрема в районі адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Відзначається, що наші штурмовики і вертольоти завдали ударів по скупченню ворожої сили і техніки, опорному пункту і ЗРК "Стріла-10".

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що українці мають побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

При цьому в РНБО і Генштабі ЗСУ закликали не поширювати інформацію про пересування наших бійців у Херсонській області.

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