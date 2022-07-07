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На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади Росії та ворожу ДРГ

Фото: на півдні ЗСУ знищили чотири військові склади Росії і ворожу ДРГ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також противник втратив багато живої сили і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Відзначається, що три склади з боєприпасами знаходили в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

Українські військові ліквідували 38 окупантів, танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру "Сани", дві одиниці броньованої та чотири автомобільної техніки.

Також повідомляється про знищення ворожої ДРГ в районі Добрянки. Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.

Нагадаємо, з кінця червня у російських військових в Україні майже щодня горять бази і склади боєприпасів, опублікована карта втрат окупантів.

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