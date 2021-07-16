На півдні Нідерландів повінь прорвала дамбу, людей масово евакуюють

Повідомляється, що дамбу прорвало в районі містечка Меєрсен, вода руйнує інфраструктуру всього регіону. Служби екстреної допомоги оголосили, що паводкові води ось-ось затоплять навколишні селища Бунде, Вулвамес, Броммелен і Геулле. Людей закликали евакуюватися до безпечних місць, але перед цим відключити світло і газ.

Очікується, що повінь торкнеться близько 3 000 осіб. Прем'єр-міністр Марк Рютте вже оголосив повінь в провінції Лімбург національним лихом. Сотні пожежників і солдатів задіяні в зміцненні дамб і евакуації жителів.

За заявою місцевої влади, рівень води в Маасі і Рурі напередодні досяг рекордних рівнів, перевершивши ті, які призвели до великих повеней в 1993 і 1995 роках.

Пік цієї повені очікується сьогодні ввечері. Можливо, буде евакуйовано лікарню в місті Венло.