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На півдні Ізраїлю прогриміли вибухи: ВПС завдали удару у відповідь по об'єктах ХАМАС

Автор: Наталья Скороход

На півдні Ізраїлю прогриміли вибухи після атаки повітряними кулями з вибухівкою. У відповідь в суботу ізраїльські військові літаки завдали ударів по ряду об'єктів ХАМАС в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по табору і позиції для запуску ракет в Секторі Газа, що належать ХАМАС. Також у заяві йдеться, що ізраїльські військові продовжать відповідати ударами на спроби терору з Гази.

Жителі палестинського анклаву та ізраїльських громад поблизу кордону повідомили, що чули вибухи в північній частині Сектора Газа. Також повідомленнях палестинських ЗМІ йдеться про те, що члени Хамасу відкрили вогонь з кулеметів по ізраїльських літаках над Стрипом.

Авіаудари були нанесені після того, як щонайменше чотири пожежі спалахнули на півдні Ізраїлю після атаки повітряними кулями із запальними пристроями. Три пожежі загорілися в лісі Кіссуфім, а ще один - в лісі Беері в двох заповідниках, розташованих на кордоні Ізраїлю й Гази.

Нагадаємо, ізраїльські військові відреагували на атаку та вразили одразу кілька цілей в Секторі Газа. Це сталося після атаки повітряними кулями, яка викликала пожежі.

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Ізраїль