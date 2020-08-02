У Каліфорнії через масштабну лісову пожежу евакуювали майже 8 тисяч осіб

Над ліквідацією пожежі працюють 375 рятувальників
У штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим рятувальники вже евакуювали 7,8 тисячі осіб.
Про це повідомляє CNN.
Лісові пожежі спалахнули в Каліфорнії 31 липня. В результаті спалаху були знищені сімейний будинок і дві господарські будівлі.
Зараз стихію намагаються ліквідувати 375 рятувальників. Рятувальники використовують на місці бульдозери, а також авіацію.
У місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.
На цей час інформації про потерпілих немає.
#Breaking : #AppleFire in Riverside County, #California, is now 4,125 acres and 0% contained. Over 1,000 homes have been evacuated due to the fire. pic.twitter.com/q9pOikrQ7V— ZAHID ABBAS (@abbaszahid24) August 1, 2020
HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.— Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020
One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.
DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ
#California: Wildfire raged in Los Angeles on 1st August.#VoiceOfFriendship #DostiFM98 #Pakistan #China @CathayPak @WangXianfeng8 @DanyalGilani pic.twitter.com/WBKbl6Gt5S— dostifm98 (@DostiFM98) August 2, 2020
Нагадаємо, в жовтні минулого року в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа через що понад 180 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.