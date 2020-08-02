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У Каліфорнії через масштабну лісову пожежу евакуювали майже 8 тисяч осіб

Каліфорнія, Неділя 02 серпня 2020 16:40
У Каліфорнії через масштабну лісову пожежу евакуювали майже 8 тисяч осіб
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/tinatk0)
Автор: РБК-Україна

Над ліквідацією пожежі працюють 375 рятувальників

У штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим рятувальники вже евакуювали 7,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє CNN.

Лісові пожежі спалахнули в Каліфорнії 31 липня. В результаті спалаху були знищені сімейний будинок і дві господарські будівлі.

Зараз стихію намагаються ліквідувати 375 рятувальників. Рятувальники використовують на місці бульдозери, а також авіацію.

У місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.

На цей час інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа через що понад 180 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

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