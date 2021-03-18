YouTube заблокував телеканал російських окупантів в Криму

Про це йдеться в повідомленні на сайті телерадіокомпанії "Вести Крым".

Повідомляється, що YouTube заблокував телеканал строком на один тиждень, при цьому попередження буде діяти до 15 червня 2021 року. Причиною стала публікація на сайті "Вести Крым" від 21 квітня 2019 року під заголовком "От хто в шані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР".

До цієї публікації прикріплена відеохроніка часів Другої світової війни, на якій нацисти в пошуках єврейського населення спалюють села і кидають гранати.